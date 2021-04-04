شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف موعد لمستفيدي العيادات الافتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس الخدمات الطبية الأكلينيكية المشتركة بتجمع الشرقية الصحي د. مبارك الملحم لـ«اليوم» أن المشروع الوزاري للعيادات الافتراضية انطلق بالتزامن مع جائحة كورونا بمشاركة من التجمع في أبريل 2020، وهي منصة تربط المريض بالممارس الصحي، عبر استخدام تطبيق «صحتي» للوصول للموعد الافتراضي، ويتم تسجيل دخول الممارس الصحي من تطبيق «أناة». لافتا إلى تنظيم 5 آلاف موعد للمستفيدين.

وأوضح أن العيادات الافتراضية تستهدف تحقيق: تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات والمراكز الصحية للحالات غير الطارئة والضرورية، وتيسير التواصل بين الممارسين الصحيين فيما بينهم وبين المريض والمستفيد من الخدمة، وتسهيل الحصول على الخدمات الطبية من مقدمي الرعاية المتخصصين رغم البعد الجغرافي، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة، والحد من انتشار العدوى.

وأشار إلى أنه بناء على الخطة التشغيلية لمشروع العيادات الافتراضية، الذي يهدف إلى تفعيل 75% من منشآت التجمع بنهاية العام الحالي، بدأ العمل بالمرحلة الأولى بتفعيل الخدمة في 6 مستشفيات و10 مراكز صحية بنسبة 10%، والعمل حاليا على تفعيل خطة الربع الثاني من العام، وذلك بتفعيل 6 مستشفيات إضافية و30 مركزا صحيا للوصول إلى نسبة تراكمية مقدارها 33%.

وبيَّن أنه تتم متابعة عمل العيادات الافتراضية من قبل فريق تنظيمي على مستوى كل مستشفى وبإشراف من إدارة التجمع للعناية بفعالية ومستوى الخدمة وتطوير آلية العمل، وتعمل العيادات مثل العيادات الحضورية في أوقات الدوام الرسمي للمستشفى والمركز الصحي.

وأضاف إنه يمكن خدمة المرضى وتطبيق العيادة الافتراضية على معظم التخصصات والأقسام الطبية والصحية، خصوصا مرضى المتابعة الطبية المستمرة، وبرامج الإرشاد والتوعوية الصحية، ويتم العمل الآن على تطوير وإضافة أدوات تحسن طريقة تقديم الخدمة.