شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ثمار «حديقتي بستاني» بكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت بلدية محافظة الخبر،‬ التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جني ثمار محصول السنة الأولى من مبادرة «‫حديقتي بستاني‬»، التي تعني بزراعة الأشجار المثمرة، وذلك على المتنزهين في كورنيش الخبر، وذلك ضمن الجهود في المحافظة على البيئة.

من ناحية أخرى، واصلت بلدية الخبر جولاتها الرقابية، على المنشآت والمجمعات التجارية، في حملات مشتركة، بمساندة الجهات الأمنية؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا»، وضبط المخالفات بشكل فوري.

‏وأوضحت بلدية الخبر أنها تواصل العمل على رفع الحواجز المخالفة من الشوارع بحي البندرية ضمن برنامجها لتحسين المشهد الحضري.