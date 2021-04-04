شكرا لقرائتكم خبر عن «ضوء» لإبراز التجارب الملهمة في مواجهة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‬⁩ بالشرقية بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، مبادرة «ضوء»، لإبراز التجارب الملهمة لشركاء التنمية الاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي في مواجهة جائحة كورونا

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن هذه المبادرة تعد حدثا نوعيا يسلط الضوء على أبرز التجارب الملهمة بالتنمية الاجتماعية في مختلف القطاعات بالمنطقة الشرقية، التي صنعت التغيير الإيجابي وحققت الأثر والتأثير بمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود المجتمعية جاءت تطبيقا لقرارات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وبمتابعة وتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه -حفظهم الله جميعا-، التي تهدف لحماية المواطن والمقيم ودعمهم بكل المجالات الحياتية في ظل هذه الأزمة العالمية.

وأضاف المقبل إن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وبالتعاون مع كل القطاعات عملوا بكل طاقاتهم للتعامل مع مختلف الظروف والطوارئ، وفي مقدمة هذه الجهود عمل أبطال الصحة ومساندتهم من الفرق الميدانية لكل الأجهزة العامة والخاصة والتطوعية، مبينا أن الوزارة عملت على إنشاء لجان تنفيذية للدعم المجتمعي وصندوق الدعم المجتمعي وغذاؤنا واحد، التي نتج عنها في المنطقة مركز العمليات والمبادرات وحملة خير الشرقية، التي أطلقها فرع الوزارة بمباركة وتدشين سمو أمير المنطقة بمشاركة كل القطاعات.

وأشار رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة د. سعدون السعدون، إلى أن المجلس مع بداية جائحة كورونا بادر بإعداد خطة وآلية عمل لمبادرات تدعمها الجهات المانحة وتنفذها الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة لمواجهة هذه الجائحة، واشتملت الخطة على مبادرات متنوعة في 6 مجالات صحية وإغاثية وأسرية وتعليمية وتقنية وخدمات عامة، مبينا أن المجلس شارك في إطلاق الصندوق المجتمعي، الذي تم تأسيسه في الوزارة، والذي قدم الدعم للجمعيات الأهلية بأكثر من 330 مليون ريال. وشاركت المجالس الفرعية في دعم المبادرات، التي أطلقها الصندوق وحملات أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق في كل منطقة، وعملت جنبا إلى جنب والجمعيات المنفذة.

وأفادت مساعدة المدير العام لقطاع التنمية ابتسام الحميزي، بأن عطاء كل الجهات والأفراد في مواجهة كورونا ظهر بصورة مميزة ومشرفة تحت ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة، وتجارب مميزة في مواجهة الأزمة تستحق تسليط الضوء عليها والإشادة بها، ويشارك في هذا اللقاء عدد من جهات القطاع غير الربحي كنموذج متميز لقصص نجاح متنوعة في التعامل مع الجائحة ومواجهتها بمساندة القطاع الحكومي والقطاع الخاص.