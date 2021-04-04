شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الصرف والمستنقعات أبرز تحديات «الزراعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية م. عامر المطيري أن مشكلة مياه الصرف الزراعي والمستنقعات الزراعية من أبرز التحديات، وللتخلص منها يتم إنشاء قنوات للصرف، لافتا إلى أن من الآثار السلبية للمستنقعات تجمعات الحشرات؛ وللقضاء عليها يتم رشها بالمبيدات.

وبيَّن م. المطيري أن مستهدفات القطاع الزراعي لعام 2021م هي ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة، التي تسعى لتحقيقها وفق رؤية 2030م، وأضاف أن اعتماد نظام الزراعة ألغيت الكثير من الأنظمة المتفرقة وجمعت بنظام واحد متكامل.