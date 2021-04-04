شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 محال غذائية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة بالفترتين الصباحية والمسائية، ٥ منشآت غذائية لوجود ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن جولاتها اليومية للحفاظ على صحة المستهلكين.

وكثفت إدارة صحة البيئة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الجولات الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وضبطت خلالها مركبة مخالفة لاشتراطات النقل والتخزين، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالف.

وكانت إدارة المراقبة والنظافة قد ضبطت شاحنة لمخالفتها برمي الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك ضمن الجولات الرقابية لتحسين المشهد الحضري.