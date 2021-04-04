شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للتوعية بمخاطر حرائق المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت جمعية «ترميم» بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني ورشة عمل عن أخطار الحرائق وسبل حماية الأسر منها، وطرق استخدام أدوات السلامة وكيفية التصرف عند حدوث حريق بشكل عام، كما تناولت الورشة مخاطر دخان الحريق وإجراءات ووسائل السلامة المطلوبة في المنزل.

وقدم الورشة مدير إدارة التوعية الوقائية والمتحدث الرسمي للدفاع المدني بالشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، ومهندس كهرباء مختص بالسلامة الكهربائية وسلامة المنتجات م. تركي التركي، ومشرف أول على البيئة والصحة والسلامة بإحدى الشركات مطلق السبيعي، بحضور المدير التنفيذي للجمعية علي الأسمري ومنسوبي الجمعية، وعدد من المستفيدين من خدمات الجمعية.

وشهدت الورشة التعريف بالدفاع المدني وأهم أعماله ورؤيته، كما قدمت د. آلاء الدبيكل من هيئة الهلال الأحمر السعودي جزءا من الورشة حول الإسعافات الأولية.