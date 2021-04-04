شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال دراسات وتصاميم تطوير الخبر الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل مشاريع مبادرة «أنسنة المدن»، التي يتم العمل عليها حاليا، والتي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير المدن السعودية

وقال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير: إن رؤية المملكة 2030 رسمت مفهوما جديدا لتطوير المدن السعودية لتنافس أفضل المدن العالمية، وقد بلورت الرؤية هذا المفهوم من خلال مبادرة «أنسنة المدن»، الذي وجه التطوير نحو الإنسان والمكان وراحته لخلق بيئة جميلة محفزة على المشي وسهولة وصول السكان لجميع المرافق، التي تلبي احتياجاتهم اليومية ضمن مسافة مشي قصيرة وترفع من مستوى جودة الحياة. وذكر أن الأمانة تعمل حاليا على استكمال أعمال الدراسات والتصاميم لتطوير منطقة الخبر الشمالية لتصبح منطقة نموذجية بمفهوم الأنسنة نظرا لأهميتها المستمدة من موقعها المطل على الواجهة البحرية للخبر ولكونها منطقة مركزية جاذبة للأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل حاليا على تطوير الشارع الثالث عشر بالمنطقة المركزية بالدمام، وتطوير الطرق المحورية بحي السلام، التي تربط بين المنطقة المركزية بالدمام ومنطقة الكورنيش فيما يجري العمل على تنفيذ أعمال تطوير الشوارع الداخلية بحي البديع والسلام لتصبح أحياءً نموذجية تحقق معايير الأنسنة.

وأضاف: إن أمانة المنطقة الشرقية انتهت من كل الدراسات والتصاميم لتطور بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام لتكون محورا تجاريا وترفيهيا يراعي معايير الأنسنة والوصول الشامل.

وأكد أن مشاريع «أنسنة المدن» ستعمل على تحويل مدن المنطقة إلى وجهات حضارية مميزة وجاذبة للسكان والزوار وتحولها إلى وجهات مستقبلية عالية المستوى، لافتا إلى أن الأمانة وضعت معايير عدة لتحديد الأولويات لتطبيق مفهوم الأنسنة بمدن المنطقة، عبر تطوير عدد من المواقع بأهداف تطويرية، تتوافق مع رؤية 2030، وتحقق مستهدفات برنامج «جودة الحياة»، التي اشتملت على تعزيز البعد الإنساني من خلال تهيئة المنطقة وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة، وتوفير ممرات مشاة آمنة تراعي متطلبات أنسنة المدن والوصول الشامل والتقليل من الحاجة لاستخدام السيارة في التنقل وتنفيذ التدابير اللازمة لإبطاء سرعات السيارات بما يحقق أقصى درجات السلامة للمشاة، وتحسين المظهر التنسيقي لأرضية الشوارع مع مراعاة الاستدامة في اختيار المواد وطرق الري، واختيار أشجار تكون مناسبة لبيئة المنطقة ولمتطلبات ترشيد مياه الري.

وشدد على أن مبادرة «أنسنة المدن» تساهم في تحقيق هدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن عن طريق توفير بيئة صحية مستدامة وتحسين صحة ورفاهية السكان وتعزيز العلاقات الجيدة داخل المجتمع وتعزيز البعد الإنساني وتقوية الروابط الاجتماعية عن طريق إنشاء وتطوير الحدائق والساحات وممرات المشاة والملاعب والمسطحات الخضراء، وإنشاء مرافق عامة وحدائق وملاعب عامة وساحات وممرات مشاة ومسطحات خضراء وتطوير المناطق المركزية وخلق بيئة استثمارية لتنفيذ مشاريع ترفيهية مجتمعية تعود بالنفع على المواطن والمقيم.

تعزيز البعد الإنساني عبر التهيئة الصحية الصديقة للبيئة

تحويل مدن المنطقة لوجهات حضارية مميزة وجاذبة