شكرا لقرائتكم خبر عن رصد «تكدسات» بـ5 منشآت تجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك بعد رصد ازدحام وتجمعات بشرية فوق العدد المسموح في مخالفة للتدابير والإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات ذات الصلة لحماية المجتمع من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد

وواصلت البلدية حملاتها الرقابية على المنشآت والأنشطة والورش في خضرية الدمام، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة العامة كافة، وذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، ومركز السلامة. كما كثفت الجولات الميدانية والرقابية على السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك وذلك للوقوف على كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية.

من ناحية أخرى، كانت بلدية وسط الدمام قد رفعت أكثر من 33 بسطة مخالفة، وذلك خلال جولات رقابية مشتركة مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل، ورفض التكدسات البشرية.