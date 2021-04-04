شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يتفقد مقر الدوريات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، إدارة الدوريات الأمنية بالمحافظة.

وقدم مدير الإدارة العقيد عوض بن لفاء المطيري شرحا لمحافظ حفر الباطن عن أداء الإدارة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد دافعا معنويا وتشجيعا للعاملين بهذه الإدارة.

وتجول الأمير منصور بن محمد بن سعد داخل المعرض المقام في مقر الإدارة لعرض أبرز المنجزات الميدانية، واطلع على عرض مرئي عما تم إنجازه خلال الربع الأول من هذا العام، مشتملا على نسبة التغير الإيجابي في عدد القضايا التي تم التعامل معها مقارنه بالسنة الماضية. وفي نهاية زيارته التفقدية سلم شهادات شكر لعدد من أفراد الإدارة المميزين عمليا.