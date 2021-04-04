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جولات مكثفة على الأسواق استعدادا لرمضان

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الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد 19»، وذلك تزامنًا مع قرب شهر حلول رمضان المبارك.

استهدفت الجولات التأكد من صحة الأغذية المعروضة، والوقوف على تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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