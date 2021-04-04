شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة على الأسواق استعدادا لرمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وذلك تزامنًا مع قرب شهر حلول رمضان المبارك.
استهدفت الجولات التأكد من صحة الأغذية المعروضة، والوقوف على تطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك.