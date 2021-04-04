شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة مكثفة بصالونات الحلاقة في رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية رأس تنورة جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

وشملت الحملات متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعلقة بالوقاية من انتشار العدوى، وكذلك مستوى النظافة، وتوافر المعقمات والمطهرات، وشددت البلدية على توقيع الجزاءات النظامية بحق المخالفين، لحماية الجميع من انتشار الجائحة.

كما شهدت أسواق النفع العام والمطاعم بالمحافظة، حملات رقابية مكثفة، لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية.