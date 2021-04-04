شكرا لقرائتكم خبر عن تنتهي غدا.. موجة تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر أجواء المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، بتقلبات جوية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار بسرعة تصل إلى أكثر من 45 كيلو مترًا في الساعة، مع شبه انعدام للرؤية الأفقية، وتستمر حتى غدٍ الإثنين.

وتشمل الموجة عددا من مناطق المملكة، ومنها الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والرياض، ونجران، وأجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وبيَّن المتحدث الإعلامي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن ارتفاع الأمواج يصل إلى أكثر من 2.5 متر على سواحل البحر الأحمر، اليوم، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة.