شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة لعلاج الأورام بالقطيف.. ومركز بالهفوف قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بمحافظة القطيف، عيادة لعلاج الأورام، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة لرفع جودة الخدمات بكافة المناطق.

وبيَّن استشاري الأورام بالمستشفى د. فهد بن شمسة، أن افتتاح عيادة الأورام يساهم في رفع المعاناة عن المرضى، وأسرهم، لقرب العيادة منهم، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية تشهد نحو 2000 حالة إصابة جديدة بالأورام سنويا. وبيَّن «ابن شمسة» أن المرحلة الأولى تشمل المعاينة والمتابعة، وبعدها سيتم فتح عيادات العلاج الكيميائي الوريدي.

وأوضح أن أورام الثدي بالمملكة تشكل نسبة 20% من بين الأورام الأخرى، مشيرا إلى أهمية الفحص المبكر والمتابعة المستمرة.

من جهته، قال استشاري الأورام وأمراض الدم بقسم الأورام بالمستشفى د. أحمد الوباري، أن العيادة تعد الثالثة بالمنطقة، بعد عيادتي حفر الباطن ومحافظة الأحساء، وهما تتبعان مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

وقال: إنه سيتم تدشين مركز متخصص في «الهفوف»، مشيرا إلى وجود أطباء وممرضين وطاقم إداري على درجة عالية من التدريب والكفاءة، تمهيدا لافتتاح مراكز أخرى، خاصة مع توافر البنية التحتية، والكوادر البشرية والعلمية بالمملكة.