شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا.. تطعيم غير المسجلين بالرعاية الصحية منزليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مستشفى القطيف المركزي ومراكز الرعاية التابعة لها، حملة لتطعيم كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، بلقاح كورونا، منزليا.

وشملت الحملة غير المسجلين ببرنامج الرعاية الصحية المنزلية، والعاجزين عن الذهاب لمراكز اللقاح، وذلك ضمن الخطط الرامية لتحصين أفراد المجتمع.

وتشمل الحملة زيارة المرضى في منازلهم، عبر فريق متخصص، وذلك ضمن خطة مجدولة، ووفق جميع الإجراءات الاحترازية.