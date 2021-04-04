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شكرا لقرائتكم منع ألعاب الأطفال في حدائق ومنتزهات تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04
ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
منع ألعاب الأطفال في حدائق ومنتزهات تبوك
بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - تبوك
أعلنت أمانة منطقة تبوك، أمس السبت، منع ألعاب الأطفال كافة في الحدائق والمنتزهات العامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
منع ألعاب الأطفال:
وقالت الأمانة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، وجه بمنع ألعاب الأطفال كافة في الحدائق والمنتزهات العامة؛ حفاظًا على سلامة أطفالنا.
ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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