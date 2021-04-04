منع ألعاب الأطفال في حدائق ومنتزهات تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

متابعات الخليج 365 - تبوك

أعلنت أمانة منطقة تبوك، أمس السبت، منع ألعاب الأطفال كافة في الحدائق والمنتزهات العامة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

منع ألعاب الأطفال:

وقالت الأمانة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، وجه بمنع ألعاب الأطفال كافة في الحدائق والمنتزهات العامة؛ حفاظًا على سلامة أطفالنا.

ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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