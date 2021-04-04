شكرا لمتابعة خبر عن محمد العرب قبل عملية استئصال ورم: مع السعودية في حرب أو سلم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن مراسل قناة العربية في اليمن محمد العرب، أنه يستعد لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم تكون، إثر إصابته في اليمن.

وقال العرب: " الظروف الاستثنائية التي تمر في حياة الانسان فرصة لمراجعة الافعال والقناعات وانا استعد لعملية جراحية لاستئصال ورم تكون بعد اصابتي في اليمن ".

وأضاف: " أود أن أعلن أنه لو رجعت عقارب الساعة إلى الوراء، لفعلت نفس الأفعال وقُلت نفس الكلام وأنا غير نادم على أي فعل أو قول، مع السعودية في حرب أو سلم".

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