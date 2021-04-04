شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير حمزة بن الحسين: " أنا معزول بمنزلي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):

بعد إعلان الجيش الأردني، مطالبته للأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره نافياً اعتقاله، خرج الأمير في مقطع فيديو يشرح ما حدث معه.

وأكد الأمير حمزة بن الحسين أنه معزول في منزله مع زوجته وأطفاله الصغار، قائلا: " قائد الجيش طلب مني البقاء في منزلي وعدم الاتصال بأحد"، مضيفًا: "لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي".

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أعلن السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

ونفى في بيان له، اعتقال الأمير حمزة، مبينًا أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية.

وشدد البيان على أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.