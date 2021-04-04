شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يكشف عن مشكلة فنية تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسبة 50% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اشتكى مواطن من وضعية الكابلات الواصلة بعداد الكهرباء، قائلا إن وضعها الحالي يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء بنسبة 50% عن معدلها المفترض.

ونشر المواطن، مقطع فيديو يستعرض فيه وضع الكابلات الواصلة بالعداد، كما أوضح أن توصيل بعضها في مكان غير المُخصص له يؤدي إلى زيادة الفاتورة.

ومن جهتها، علقت شركة الكهرباء على الفيديو الذي تضمن شكوى المواطن، قائلة:" غير صحيح ما ذُكر بشأن وضع الكابلات"، موضحة تصميم حجم وعدد الموصلات روعي فيه النواحي الفنية المطلوبة.