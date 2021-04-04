منع ألعاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات العامة بتبوك للحد من «كورونا»

أعلنت أمانة منطقة تبوك، اليوم السبت، منع ألعاب الأطفال كافة في الحدائق والمنتزهات العامة، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وفي بيان لها، قالت الأمانة: وجّه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، بمنع ألعاب الأطفال كافة في الحدائق والمنتزهات العامة؛ حفاظاً على سلامة أطفالنا.

وأكدت الأمانة، أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

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