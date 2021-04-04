سياسي / أمين السعودية اليوم جامعة الدول العربية يؤكد التضامن مع الأردن في حفظ استقرارها



القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن التضامن التام مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية، لصيانة أمن المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على استقرارها، مؤكدًا ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون.

وأوضح أبو الغيط في بيان له، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني له مكانة مُقدّرة وعالية سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوى العربي عمومًا، وأن الجميع يعرف دوره الكبير في خدمة القضايا العربية، مشددًا على ضرورة الوقوف ضد أية محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وإضعاف الأوطان وتخريب استقرار البلاد.

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