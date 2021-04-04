السعودية اليوم / الجزائر تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 95 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان وزارة الصحة والسكان الجزائرية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 117.524، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.813، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3.102.

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00:20ت م

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الجزائر 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تماثل 84 مريضا للشفاء.وأفاد بيان وزارة الصحة والسكان الجزائرية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 117.524، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.813، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3.102.// انتهى //00:20ت م0002

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