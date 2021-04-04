شكرا لقرائتكم خبر تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يكرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي المهندس أحمد الراجحي، اليوم الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة للعام 2020.

وخصصت الجائزة موضوعها للعام الحالي عن «العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر»، تفاعلا منها مع جائحة كورونا، وحددت خمسة أفرع للتميز: التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في العمل الاجتماعي، والتميز لرواد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتقدم للجائزة في الدورة الثامنة 404 مرشحين من جهات وأفراد لفروع الجائزة الخمسة كافة، انتقل منهم لمرحلة التقييم 37 مرشحا، ومن ثم وصل منهم لمرحلة التحكيم النهائية 17 مرشحا، وبعد القرار النهائي وتطبيق معايير الجائزة والزيارات الميدانية لمواقع المرشحين من قبل لجان التحكيم، استقر الرأي على 7 فائزين.

وأعلنت أمانة الجائزة أخيرا عن أسماء الفائزين في دورتها الحالية للعام 2020.

من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة ثانية بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لرئيس جمهورية السنغال ماكي سال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الفائزون في أفرع التميز الـ5:

1 - فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني







وزارة التعليم عن برنامج «منصة مدرستي»



وزارة الصحة عن برنامج «التطوع الصحي في وزارة الصحة»



2 - فاز في فرع التميز في الوقف الإسلامي





الهيئة العامة للأوقاف عن وقف «أوقاف الهيئة العامة للأوقاف»



3 - فاز في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي





المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة.



4 - فاز في فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي





عبدالله إبراهيم السبيعي



5 - فاز في فرع المسؤولية الاجتماعية