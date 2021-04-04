شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يبث التفاؤل عبر 11 مبادرة نوعية خلال 90 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الأيام الـ90 الماضية إطلاق 11 مبادرة نوعية، تعكس الحراك الكبير الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان

ويؤكد ‏إطلاق ولي العهد 11 مبادرة ومشروعا خلال 90 يوما منذ بداية 2021؛ أن المملكة ماضية في مسيرتها التنموية التاريخية التحولية، في جميع القطاعات وجميع المناطق، وفق مستهدفات رؤية 2030.

وتعد جميع المبادرات والمشروعات التي أطلقها ولي العهد ركائز لاقتصاد قوي مزدهر، يبعث الأمل ويبث التفاؤل، ويعود على أبناء الوطن وبناته بالنفع والفائدة، وينعكس على المواطن بالخير الذي يعد محور التنمية وهدفها.

كما يؤكد تدشين ولي العهد برنامج «شريك»، عزم المملكة على تبوء مكانة عالمية أكبر على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، والمضي قدما نحو التطوير وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي هي خريطة طريق لمستقبل أفضل، لمن يعيش في وطن الطموح.

كما أن الإعلان عن برنامج «صنع في السعودية» يعكس تطلعات القيادة تجاه التنمية الصناعية، وتعزيز الولاء للمنتج الوطني، من خلال تنمية المحتوى المحلي والتوسع في التوطين وتنمية الصادرات وتنويع الاستثمارات، ليقطف ثماره المواطن من خلال زيادة فرص العمل، والرفاهية والازدهار والمستقبل الاكثر إشراقا.

وستكون مبادرة «السعودية الخضراء» ذات أثر إيجابي كبير على تحسين الصحة العامة للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة، حيث ستسهم زراعة 10 مليارات شجرة في تحسين البيئة بصفة عامة، من خلال إعادة إحياء 40 مليون هكتار، وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، وهذا له أثره في تنقية الهواء من الملوثات والغبار، مكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة، وزيادة هطول الأمطار، ودعم السياحة البيئية، وخلق مزيد من فرص العمل لأفراد المجتمع.

ويأتي الإعلان عن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» انطلاقا من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالا لجهودها في حماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين، وهي تؤكد رغبة المملكة الجادة في مواجهة التحديات البيئية، وترسم توجهها في قيادة الحقبة الخضراء القادمة، وقيادة المنطقة لحماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموح، لتحقيق المستهدفات العالمية.

وأعلن ولي العهد قبل ذلك عن منظومة التشريعات المتخصصة، حيث يؤكد تصميم القيادة على تطوير النظام القضائي، وما يستلزمه ذلك من أنظمة وتشريعات، تيسر على المواطنين سبل التقاضي وتحفظ الحقوق وتحقق الأمان الاجتماعي للأسر وتعزز مكانة المراة السعودية وتمكينها في المجتمع.

في المقابل تعكس مدينة المستقبل الرائدة «ذا لاين» في نيوم، كأول مدينة من نوعها في العالم، وصول المملكة لمكانة عالمية متقدمة، وتؤكد الريادة السعودية على صعيد تكنولوجيا المجتمعات الإدراكية، المعززة بالذكاء الاصطناعي، الخالية من أي مظهر من مظاهر التلوث.

كما أن الاستراتيجية التي أعلنها صندوق الاستثمارات العامة، وتستهدف الوصول بأصوله إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025، وضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد الوطني، واستحداث 1.8 مليون وظيفة، خطوة استثنائية تعزز من مصداقية مستهدفات رؤية 2030 بشان التنمية الاقتصادية في المملكة، والثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، كاقتصاد ناهض وحيوي.

وكذلك تطوير الرياض لتصبح واحدة من أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، ومن أكبر 40 اقتصادا عالميا كمدينة سيضعها على خريطة المدن العالمية الكبرى، ويجعلها إحدى أهم الوجهات الاقتصادية.

كما سيضع مشروع «كورال بلوم البحر الأحمر» المملكة على خارطة السياحة العالمية، برؤيته المبتكرة التي تتماهى مع طبيعته البكر، كأكثر مشروعات السياحة المتجددة طموحا في العالم.

وسيشكل إطلاق شركة السودة للتطوير في عسير باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال، قاطرة للتنمية في المنطقة تنشطها سياحيا وتنمويا، وتوفر 8 آلاف فرصة عمل لأبنائها، وتجعل منها وجهة سياحية جبلية عالمية فاخرة.

إطلاق قمرين صناعيين جديدين رفع عدد الأقمار الصناعية السعودية في الفضاء إلى 17 قمرا، ووضع المملكة في صدارة الدول العربية، وعزز ريادتها فضائيا.

المبادرات والمشاريع التي أطلقت خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2021:

