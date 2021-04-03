موعد بطاقات الترقي على الوظائف الادارية في السعودية 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال الساعات الماضية أنه قد تم تحديد الموعد الخاص ببطاقات الترقي الخاصة بالوظائف الإدارية المختلفة في جميع القطاعات الخاصة بالتعليم في المملكة العربية السعودية، ونجد ان اكثر ما يتم البحث عنه خلال هذه الساعات هو الموعد الذي تم تحديده من قبل وزارة التعليم السعودية بشأن بطاقات الترقي للوظائف الادارية المختلفة، حيث تمت دعوة كافة الموظفين في الوظائف الإدارية المختلفة في القطاعات التعليمية السعودية الى تحديث البيانات الخاصة بهم على نظام فارس التعليمي، وسوف نوضح فيما يلي الموعد الذي تم تحديده من قبل وزارة التعليم السعودية والخاص بطرح بطاقات الترقية الخاصة بالوظائف الإدارية.

موعد بطاقات الترقي على الوظائف الإدارية

نوهت وزارة التعليم السعودية خلال الساعات الماضية أنه سوف يتم فتح الباب لبطاقات الترقي الخاص بالوظائف الادارية المتنوعة والخاصة بالكثير من القطاعات الحكومية التعليمية الموجودة في المملكة العربية السعودية في جميع انحاءها، حيث يبدأ رسميا الموعد في يوم الخامس والعشرين من شهر 8 للعام الهجري 1442، على ان تستمر حتى يوم الخامس عشر من شهر 10 للعام الهجري نفسه، حيث تم التنويه ان ذلك فيما يخص العاملين في الوظائف المختلفة في الدرجة الثالثة او دون ذلك، كما وجب التنويه من قبل الوزارة انه يجب الالتزام بهذا الموعد، وكذلك الالتزام بأن يتم تحديث البيانات الخاصة بالموظفين في القطاعات المختلفة.

تحديث بيانات الموظفين على منصة بياناتي الوظيفية

دعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية جميع الموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة الخاصة بالتعليم، ان يتم بشكل ضروري اجراء تحديث البيانات الخاصة بالموظفين للوظائف الإدارية المختلفة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، على ان يتم اجراء تحديث البيانات الخاصة بهم من خلال منصة بياناتي الوظيفية، على ان يقوم المستخدم بإضافة المؤهل الدراسي الخاص به وكذلك كافة الدورات التدريبية التي حصل عليها، كما يتم تحديث كافة البيانات المطلوبة من قبل المستخدم وادخالها بشكل صحيح، حيث تم تحديد مجموعة من الضوابط لإجراء الترقية للرتب المختلفة بداية من المرتبة العاشرة فما اقل من ذلك.