كم عدد الأجانب بالسعودية 2021؟

تفتح المملكة العربية السعودية ذراعيها كل عام لاستقبال آلاف الوافدين من العمالة الأجنبية، الراغبين في العمل بالوظائف المتاحة بالمملكة والاستقرار بها، والمملكة على رأس الدول العربية التي نجحت بالفترة الماضية في استقطاب أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية القادمين من جميع الدول حول العالم، حيث تشكل عدد الأجانب بالسعودية نسبة كبيرة من أعداد سكان المملكة، وقد اتضح هذا في آخر تعداد سكاني أجرته الجهات الرسمية بالمملكة.

عدد الأجانب بالسعودية

أظهرت تقارير الإحصائيات التي تم إجراءها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهور الأخيرة، وجود اختلافات واضحة بين أعداد سكان المملكة من الأجانب، ووفقًا للإحصائيات، فالمملكة تضم ما يعادل 13 مليون وافد من العمالة الأجنبية على أراضيها، وصرحت بعض الهيئات، أنه من المتوقع أن يشهد هذا الرقم تغير كبير بالفترة المقبلة، معللة ذلك، بالإجراءات التي بدأت حكومة المملكة في تطبيقها بالفترة الأخيرة والتي أطلقت عليها اسم “السعودة”، وتسعى من خلالها إلى جعل بعض الوظائف مقتصرة على الشباب السعوديين فقط، دون غيرهم من أصحاب الجنسيات الأجنبية.

وأشارت التقارير كذلك، إلى إقبال الكثير من الشباب على العمل والدراسة بالمملكة، خاصة شباب الوطن العربي القادمين من الدول العربية الأخرى، وقد جاء هذا نتيجة فرض العمل الشاغرة المتوفرة بالمملكة بكثرة، والتي تزامنت مع اتجاه المملكة لإفتتاح عدد من المشروعات الجديدة والعمل عليها من قبل الجانب السعودي.

عدد سكان السعودية

ارتفعت أعداد السكان من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لآخر الإحصاءات التي تم إجرائها إلى 37 مليون نسمة، ويعتبر هذا هو أعلى رقم وصلت إليه أعداد سكان المملكة على مر التاريخ، كما أشارت الإحصائيات أن العدد اليومي للمواليد الجدد التي تستقبلهم المملكة يصل إلى 2000 مولود، ولكن العدد الذي قمنا بتوضيحه يمثل عدد السكان الأصليين وعدد المقيمين من العمالة الأجنبية من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

أشارت الإحصائيات الأخيرة، إلى أن عدد السكان الأصليين بالمملكة يقارب على 23 مليون نسمة، ووفقًا للتوقعات، فإن إجمالي عدد المقيمين بالمملكة، من السكان الأصليين والمقيمين من العمالة الأجنبية، من المتوقع أن يصل مع حلول عام 2030 إلى نحو 50 مليون نسمة، ومن المرجح أن يصل هذا الرقم مع حلول عام 2050 إلى الضعف، وتشير تلك الإحصائيات إلى أن ما تشهده المملكة من زيادة سكانية، تتراوح ضمن المتوسط، وذلك عند مقارنتها مع بعض الدول الأخرى التي تشهد زيادة سكانية ملحوظة خلال فترات وجيزة، وقد أشارت بعض الجهات، إلى أن ما سجلته المملكة بالفترة الأخيرة من تعداد سكاني، هو الأعلى في تاريخ المملكة.