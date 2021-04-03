︎
.
كشفت مصادر عن مواصلة السلطات الأردنية اعتقال شخصيات أمنية وعشائرية كبيرة، على ذمة قضية أمنية كبيرة في البلاد.
وأكدت وجود انتشار أمني كبير في العاصمة عمان، بحسب “العربية”، مشيرة إلى أن منطقة دابوق، التي يقع فيها القصر الملكي، تم فرض طوق أمني عليها.
من جهته، نفت وكالة الأنباء الأردنية اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، بعدما تداولت وكالات أنباء اسمه ضمن المقبوض عليهم.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فرض طوق أمني على القصر الملكي ومواصلة اعتقال شخصيات أمنية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.