فرض طوق أمني على القصر الملكي ومواصلة اعتقال شخصيات أمنية كبيرة

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كشفت مصادر عن مواصلة السلطات الأردنية اعتقال شخصيات أمنية وعشائرية كبيرة، على ذمة قضية أمنية كبيرة في البلاد.

وأكدت وجود انتشار أمني كبير في العاصمة عمان، بحسب “العربية”، مشيرة إلى أن منطقة دابوق، التي يقع فيها القصر الملكي، تم فرض طوق أمني عليها.

من جهته، نفت وكالة الأنباء الأردنية اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، بعدما تداولت وكالات أنباء اسمه ضمن المقبوض عليهم.

Source akhbaar24.argaam

