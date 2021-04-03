«الصحة» و«الداخلية» تستعرضان الأحد مستجدات كورونا والتحديثات الأمنية

تستعرض وزارتا الصحة والداخلية، في مؤتمر صحفي، الأحد، مستجدات فيروس كورونا، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وقالت وزارة الصحة، إن المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، سيتناول في المؤتمر الذي سيعقد في الثالثة و35 دقيقة عصر الأحد، (الأوضاع العالمية ـ خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية ـ أبرز الاستفسارات الشائعة ـ الإحصائيات والخدمات الصحية) إضافة إلى لقاحات كورونا.

وأشارت إلى المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية سيشارك في المؤتمر، وسيتناول التحديثات الأمنية وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وأكدت أنه يمكن المشاركة في المؤتمر بطرح الأسئلة عبر "الهاشتاق": #شاركفيالمؤتمر_الصحفي في "تويتر"

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