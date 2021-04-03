«البنتاجون» تستعين بمبتعث سعودي لحل قضية معقدة.. وخطاب شكر على جهوده

استعانت وزارة الدفاع الأمريكية بمبتعث الدكتوراه السعودي فهد سلامة، لحل قضية جنائية رقمية معقدة، فيما وجهت وزارة العدل الأمريكية له خطاب شكر.

وقال الباحث المساعد في جامعة «بوردو» الأمريكية الدكتور فهد سلامة في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن فكرة براءة الاختراع تهتم بنماذج التعلم العميق لتصنيف وجمع الأدلة الرقمية، ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي رفع التقارير إلى الجهات القضائية بطريقة محكمة كي لا تؤثر على مصداقية الأدلة الرقمية.

وأضاف فهد خلال لقاء بقناة «الإخبارية»: النظام يقوم بعمليات الجمع والتصنيف ورفع التقارير للتقليل من تكاليف وعبء عمليات التحليل الرقمي لبعض الجرائم مثل الاتجار بالأسلحة والمخدرات.

وأوضح أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التحقيق الجنائي الرقمي والأمن السيبراني يشكل تحديًا كبيرًا للحفاظ على المصداقية ودقة البيانات.

وحول قصة الاستعانة به من قبل وزارة الدفاع الأمريكية به لحل قضية جنائية رقمية معقدة، قال إنه بعد نشر أول مشروع بحثي مدعوم من قبل الأمن القومي الأمريكي بإشراف جامعة بوردو، تلقى طلب المشاركة في قضية رقمية شكلت عبئًا كبيرًا على طاقم التحليل الجنائي الرقمي

وتابع سلامة: قمت بقبول الدعوة والبدء في العمل على حل القضية بطريقة محكمة، تتعلق بتحد ليس بجديد(..) وضعت العديد من الفرضيات ليتم ربطها مع بعض الحقائق التي أسهمت في تطوير عملية تحليل الأدلة الرقمية.