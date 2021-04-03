الحقيل: تشديد الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية.. ومعاقبة المخالفين

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، بتشديد الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية مع قرب حلول شهر رمضان، وإيقاع أقصى العقوبة على المخالفين.

وحسب «الإخبارية»، وجّه الحقيل، بتكثيف أعمال الرقابة والجولات الميدانية على الأسواق وجميع المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشددًا على الأمانات والبلديات بتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين للوائح الاشتراطات الصحية لمنظمة لأنشطة المنشآت الغذائية.

كما وجّه الحقيل، بإحكام الرقابة على هذه المنشآت والأنشطة المستهدفة للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

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