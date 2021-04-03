«الأحوال المدنية»: تسجيل المواليد والوفيات عبر ممثليات المملكة في جميع الدول

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، إمكانية تسجيل المواليد والوفيات عبر ممثليات المملكة في جميع الدول، بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية.

وقالت «الأحوال المدنية»، في بيان عبر حسابها على "تويتر": تم إطلاق خدمة تسجيل واقعتي الولادة والوفاة للمواطنين الموجودين خارج المملكة من خلال الربط مع وزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تمكن المواطنين خارج المملكة من إضافة المواليد وتسجيل الوفيات من خلال زيارة ممثلية المملكة في البلد المقيم فيه.

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