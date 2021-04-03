«ديوان المحاسبة» يطلق المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية

ينظم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، الثلاثاء المقبل، المنتدى السنوي الثالث للمراجعة الداخلية بعنوان «جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة»، (افتراضيًا)، بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي أن الديوان العام للمحاسبة يولي اهتمامه بالمراجعة الداخلية تنفيذًا للتوجيهات السامية التي تؤكد على دوره في متابعة إنشاء وتفعيل إدارات المراجعة الداخلية فـي الأجهزة الـحكومية، وإيمانًا منه بأهمية تحسين كفاءة وفاعلية إدارات الـمراجعة الداخلية كأحد أهم آليات الحوكمة في الأجهزة الـحكومية والمؤسسات العامة، وكل ذلك يأتي في إطار الأهداف التي يسعى إليها الديوان نحو تعزيز التعاون والعمل التكاملي مع الجهات المشمولة برقابته كافة.

وبيّن الدكتور الغامدي، أن هذا المنتدى يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد الإدارة العامة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التدريب وتطوير الأداء لموظفي الجهات الحكومية، ويهدف إلى تحسين مخرجات أعمال إدارات المراجعة الداخلية وتفعيل دورها، وسوف يتضمن المنتدى عرض دراسة علمية يقدمها المعهد حول قياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب المهنية.

الجدير بالذكر، أن هذا المنتدى يستهدف مدراء وموظفي إدارات الـمراجعة الداخلية في الأجهزة الـحكومية الـمشمولة برقابة الديوان، والمهتمين بمهنة المراجعة الداخلية، ويمكن للراغبين في الحضور ومتابعة أعمال المنتدى التسجيل عبر منصة إثرائي بمعهد الإدارة العامة.