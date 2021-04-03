بالفيديو.. «الأمن العام» يذكر بإجراءات منع التجول وإغلاق الأسواق: القرار بيدك

استعرض "الأمن العام"، اليوم السبت، مشهد الإجراءات الوقائية المشددة التي طبقت العام الماضي لمواجهة انتشار جائحة "كورونا المستجد"، في ضوء استمرار تزايد منحى حالات الإصابة والوفيات بسبب الجائحة.

وبث "الأمن العام" مقطع فيديو متضمنًا أهم القرارات التي اتخذتها المملكة العام الماضي لمواجهة فيروس كورونا، محذرًا بالقول "حتى لا يتكرر المشهد.. القرار بيدك".

وشمل الفيديو جانبًا من قرارات العام الماضي، ومنها" تعليق الرحلات الجوية الدولية" و"إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية" و"استمرار تعليق رحلات سيارات الأجرة والقطارات ومنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص". إلى جانب قرار "تعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات الحكومية".

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