موجة ثانية لتعليق إسترازينيكا

فيما يستمر الجدل حول درجة أمان لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد أن توفي 7 أشخاص في المملكة المتحدة، من جلطات دموية نادرة بعد تلقيهم التطعيم، حثت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا على الاستمرار في أخذ اللقاح، كما أضافت أنه لم يكن واضحًا إذا ما كانت الجرعات سببت الجلطات أم لا، مضيفة أنها تراجع بدقة بعض التقارير عن أنواع نادرة ومحددة من جلطات الدم المستمرة.

وعلى أثر ذلك علقت هولندا التطعيم به للذين تقل أعمارهم عن ستين عاما، بعد خمس حالات جديدة بين النساء، توفيت إحداهن، كذلك اتخذت ألمانيا قرارا مماثلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ضئيل جدًا

أوضحت الهيئة أنها حددت في المجمل، 30 حالة من حالات تجلط الدم النادرة من أصل 18.1 مليون جرعة من إسترازينيكا، تم إعطاؤها حتى 24 مارس. وأضافت أن الخطر المرتبط بهذا النوع من الجلطة الدموية «ضئيل جدًا»، وأكدت أنها لا تزال تعتقد بأن فوائد «أسترازينيكا» تفوق الخطر المحتمل من التجلط، الذي حمل عددا من الدول، معظمها من الاتحاد الأوروبي، على تعليق استخدامه بعد اكتشافها لتجلطات لدى الذين تلقوه من مواطنيها.

ووردت الحالات التي تم اكتشافها في «المملكة المتحدة» في 22 تقريرًا عن تجلط الجيوب الوريدية الدماغي، وهو مرض نادر عن تخثر في المخ، إضافة إلى 8 تقارير عن تخثرات أخرى، مرتبطة بانخفاض عدد الصفائح الدموية من إجمالي 18.1 مليون و100 ألف جرعة تم إعطاؤها.

أسئلة حول الآثار الجانبية المحتلمة للقاح

ما الذي لوحظ؟

المشاكل التي لوحظت على بعض من طعّموا بلقاح أسترازينيكا ليست تخثرات عادية «تكوّن جلطات دموية» كما تم الإبلاغ في البداية، ولكنها ظاهرة «غير مألوفة للغاية»، وفق ما تؤكد وكالة الأدوية الفرنسية.

يتعلق الأمر بـ «جلطات في الأوردة الكبيرة، غير مألوفة في مكان وقوعها» الدماغ في الأغلب، ولكن أيضًا في الجهاز الهضمي «يمكن أن تقترن بنقص الصفائح الدموية أو اضطرابات تخثر مع حدوث نزيف».

هل لتخثر الدم ارتباط مع اللقاح؟

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية الأربعاء أنه «لم يتم إثبات أي صلة سببية «مع اللقاح» ، لكنها ممكنة ويتم حاليا إجراء تحليلات إضافية». وستجتمع الوكالة مجددا للنظر في المسألة بين 6 و9 أبريل.

هل توجد عوامل خطر؟

حتى الآن، ظهرت معظم الحالات على أشخاص دون سن الخامسة والستين، وغالبيتهم نساء. لكن لا يمكن استخلاص أي استنتاج من ذلك، لأنه قد يكون نتيجة تطعيم الشباب به بشكل أساسي في بداية حملات التلقيح.

إضافة إلى ذلك، قد يكون ارتفاع نسبة النساء بين الحالات المبلغ عنها مرتبطا بكثرة استعمال اللقاح في تطعيم الموظفين الصحيين، وهي فئة ذات أولوية، ويكثر حضور النساء في أوساطهم.