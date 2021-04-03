شركة لرصد مشكلات الصحة في مواقع التواصل

وبحسب وثيقة المشروع، تهدف الوزارة إلى تفعيل وتشغيل وتطوير آليات وقنوات التواصل التفاعلية مع مستفيديها، من خلال توفير وتشغيل خدمات مراكز الاتصال متعدد القنوات بجودة وكفاءة عاليتين لخدمة ودعم وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والمستفيدين، والتي تندرج ضمن خطة التحول الوطني وبرنامج رؤية المملكة 2030 في عموم مناطق المملكة، بحيث يمكنهم من الاطلاع على تفاصيل المبادرات التي تقدمها الوزارة وكذلك تقديم طلباتهم أو استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكواهم من خلال قنوات التواصل التفاعلية المختلفة، إضافة إلى إمكانية رصد ما يتداوله المستفيدون في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة (7/24)، من خلال طاقات وكوادر بشرية وطنية مدربة ومؤهلة.
نطاق عمل المشروع
تقديم خدمات استقبال الاتصالات من خلال الأنظمة التي توفرها الوزارة مثل ربط وتشغيل الرقم الموحد المخصص للخدمة «الهاتف الثابت والجوال»
تقديم خدمات تشغيل وتطوير مراكز الاتصال بكافة أنواعها لاستقبال المكالمات أو إرسالها سواء كانت الخدمات استعلامية أو إجرائية والعمل على تطويرها وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية
تقديم خدمات تشغيل مراكز الاتصال ضمن معايير أمنية عالية ومتوافقة مع أفضل التجارب العالمية
تطوير خطة تفصيلية لعمل المشروع لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، تتضمن 6 خطط على النحو التالي:
التوظيف والتدريب على المشروع
إدارة وتشغيل المشروع
إدارة الجودة الشاملة
التدريب الأساسي والتدريب المستمر
تطويرعمل المشروع
التواصل على المشروع
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