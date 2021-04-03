إطلاق جائزة تاريخ المدينة الحضاري

وقال خلال الحفل إن إطلاق الجائزة، يأتي امتداداً لما أبداه خادم الحرمين الشريفين، عندما التقى الدكتور نزار بمناسبة نهاية عمله، وقلّدة وسام الملك عبد العزيز، وقال حينها إن الإنسان يجب أن يُشكر ويكرم أثناء وجوده.
وأضاف أمير منطقة المدينة المنورة أن الدكتور نزار مدني، ابن بار للمدينة المنورة، وخدم دولته وملوك هذه البلاد منذ عهد الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله - وحتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، ويستحق التكريم وكذلك يستحق أن يُذكر اسمه في جائزة من هذا النوع، وفي تخصص نادر يتسابق عليها عدد مميز من الباحثين.
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