اختتمت إدارة الابتعاث والتدريب بوكالة جامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي برنامج «أنا.. رؤية وطن»، والذي استمر يومين، وهدف إلى تسليط الضوء على جوانب الوعي المهمة التي يحتاجها مبتعثو الجامعة في الخارج على المستوى الفكري والوعي بالذات، وكذلك تفعيل العلاقات والروابط بين الطلبة ووطنهم وارتباطهم بهويتهم الوطنية، وترسيخها في نفوسهم خلال فترة ابتعاثهم، إضافة إلى مد جسور التواصل بين الجامعة ومبتعثيها في الخارج، ودورهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة.



كانت هذه تفاصيل خبر اختتام برنامج المبتعثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.