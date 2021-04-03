السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 3423 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 3423 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,357,091 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,826 .

// انتهى //

22:41ت م

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لندن 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 3423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,357,091 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,826 .// انتهى //22:41ت م0112

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