السعودية اليوم / مقتل عشرة أشخاص في هجوم‭ ‬انتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو



مقديشو 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 ابريل 2021 م واس

قتل أكثر من عشرة أشخاص خلال هجوم نفذه انتحاري واستهدف مواقع متفرقة بالعاصمة مقديشو، وذلك عقب ساعات من هجوم ميليشيات مسلحة على قاعدتين للجيش على مشارف المدينة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإعلام الصومالية إسماعيل مختار عمر في تصريح صحفي له اليوم أنه لم تعلن أي جهة إلى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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22:30ت م

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