السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 65,933 إصابة مؤكدة و 944 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 65,933 إصابة مؤكدة و 944 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 30,424,145 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 552,829.

// انتهى //

22:07ت م

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واشنطن 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 65,933 إصابة مؤكدة و 944 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 30,424,145 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 552,829.// انتهى //22:07ت م0107

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