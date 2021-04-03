السعودية اليوم / مصدر أمني أردني: اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية



عمّان 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

قال مصدر أمنيّ أردني اليوم: إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأضاف المصدر وفق مانقلته وكالة الأنباء الأردنية، أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ، دون أي تفاصيل أخرى.

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21:46ت م

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