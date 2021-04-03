السعودية اليوم / لبنان تسجّل 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2188 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 380472، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6379 حالة بعد تسجيل 33 حالة وفاة.

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21:36ت م

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بيروت 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 477113 إصابةً.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 380472، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6379 حالة بعد تسجيل 33 حالة وفاة.// انتهى //21:36ت م0104

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