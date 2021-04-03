السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يعقد اجتماعاً برؤساء الهيئات والمراكز بالمنطقة



بريدة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

عقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم خالد بن ناصر بن حميد، اليوم، اجتماعاً (عن بعد) برؤساء الهيئات والمراكز لمتابعة خطة سير العمل الميداني والتوعوي والإداري وبحث سبل تعزيزه وتطويره.

وناقش الاجتماع عدداً من النقاط التي طُرِحت من قِبل رؤساء الهيئات والمراكز ومديري الإدارات والوحدات التي تعزز وترفع مستوى أداء العمل.

وأكّد بن حميد على الهيئات والمراكز ضرورة تكثيف الحضور الميداني والاستمرار في تفعيل الحملات التوعوية التي تطلقها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق الخطط المرسومة؛ لها لتحقيق الأهداف المنشودة.

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20:58ت م

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