مستجدات كورونا والتحديثات الأمنية في مؤتمر الصحة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، المقرر يوم غدٍ الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا.

مستجدات اللقاح:

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن متحدث الوزارة محمد العبدالعالي سيتحدث خلال المؤتمر عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ويعلن عن أحدث الإحصائيات والخدمات الصحية.

تحديثات أمنية:

ويتحدث كذلك المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، حيث يكشف عن التحديثات الأمنية وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

كورونا في السعودية

وسجلت منطقة الرياض، اليوم السبت، أعلى إصابات بفيروس كورونا بـ320 حالة، بينما سجلت منطقة مكة 131 حالة، والشرقية 98 حالة، ومنقطة المدينة المنورة 26، ومنطقة حائل 18، ومنطقة عسير 18، ومنطقة القصيم 16، ومنطقة جازان 15، وتبوك 12 حالة، والحدود الشمالية 9 حالات، بينما سجلت منقطة الباحة أقل إصابات بـ4 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (684) حالة إصابة جديدة بالفيروس وتسجيل (6) حالات وفيات.

شارك الخبر