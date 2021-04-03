نور الرياض يشهد اختتام عروض الأعمال الفنية الخارجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - واس

اختتمت اليوم فعاليات احتفالية “نور الرياض” التي استمرت على مدار 17 يومًا تحت شعار ” تجمعنا سماء واحدة ” تضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية في مواقع متعددة بمدينة الرياض، شارك في تنفيذها 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الواقعية والافتراضية التي تضمّنت حزمة متنوعة من البرامج والجولات الإرشادية وورش العمل الفنية، لجميع شرائح المجتمع واستمتع بها أكثر من 300.000 شخص من الزوّار, كما قدّم الاحتفال فرصة لأكثر من 200 متطوّع ومتطوّعة.

نور على نور:

ويواصل معرض “نور على نور” استقبال زواره في مركز الملك عبدالله المالي، إضافة إلى استمرار ورش العمل والحوارات التي يقدّمها نخبة من الفنانين والخبراء في المجال الفني؛ حتى 12 يونيو المقبل.

وأكد مدير مشروع “الرياض آرت” المهندس خالد الهزاني: أن احتفالية نور الرياض جمعت بين المجتمع المحلي والعالمي من خلال برنامج صُمم خصيصًا؛ لينشر الإبداع والإلهام، ولأن الفن قادر على كسر الحواجز وتشجيع الحوار بين المجتمعات فقد نجحت الاحتفالية على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في تهيئة هذه المساحة الفنية التي تدعم هذه القيم العالية.

وأضاف أنه مع استمرار معرض “نورٌ على نور”، الذي يتعقّب فنون الضوء منذ ستينيات القرن الماضي، فإننا نتطلع للاستمرار في إشراك مجتمعنا وتعزيز ذلك من خلال برامجنا القادمة المقامة تحت مظلة مشروع “الرياض آرت”.

بدوره قال مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس حسام القرشي: “تُعدّ هذه الاحتفالية فرصة مميزة لجمع المجتمع لإثراء الجانب الفني والثقافي في مدينة الرياض، حيث كانت ردة الفعل الإيجابية للزوار من داخل المملكة وخارجها على حد سواء عند مشاهدتهم الأعمال الفنية الملهمة التي ابتكرها الفنانون المشاركون باحتفال نور الرياض”.

حدث عالمي:

وأكد أن “نور الرياض” يُعد حدثا عالميا غير مسبوق يهدف إلى إشاعة مظاهر الفنّ والجمال في مدينة الرياض، والارتقاء بالحركة الفنية المحلية، والتشجيع على تحقيق المزيد من الإبداع والابتكار, كما يهدف إلى رفع معايير جودة الحياة والمعيشة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030″.

من جانبه بين المدير التنفيذي لاحتفال نور الرياض ميغيل بلانكو كاراسكو قائلاً: “الأثر الذي تركته الاحتفالية على المجتمع رائع، حيث جاءت هذه الاحتفالية لتضفي على الجميع جوًا من المتعة عبر الفن والثقافة وخاصة مع سلسلة الفعاليات المتنوعة والمقامة على هامشها، ونحن سعداء بهذا الإقبال والتفاعل الذي يدفعنا لتقديم المزيد في المستقبل. ونشكر جميع الشركاء الذين كان دعمهم سبباً في تقديم هذا الاحتفال بهذا الشكل المميز”.

يذكر أن احتفالية نور الرياض، تُعدّ أولى برامج مشروع الرياض آرت ويهدف المشروع إلى وضع أكثر من 1000 عمل فني في أرجاء المدينة خلال السنوات القادمة ويقام على هامشه احتفالية سنوية واحدة وملتقىً دولي للنحت، وتأتي هذه الاحتفالية كلبنة أساسية لجهود المملكة الرامية لجعل مدينة الرياض إحدى أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش.



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