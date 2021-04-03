الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

الأحوال تتيح تسجيل المواليد والوفيات عبر الممثليات في الدول

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الأحوال المدنية: إنه يمكن تسجيل المواليد والوفيات عبر ممثليات المملكة في جميع الدول، بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية.

تسجيل الولادة والوفاة:

ولفتت الأحوال في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه تم إطلاق خدمة تسجيل واقعتي الولادة والوفاة للمواطنين الموجودين خارج المملكة من خلال الربط مع وزارة الخارجية.

وتابعت أن هذه الخدمة تمكن المواطنين خارج المملكة من إضافة المواليد وتسجيل الوفيات من خلال زيارة ممثلية المملكة في البلد المقيم فيه.

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