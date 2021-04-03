تنفيذ أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط في مكة

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كما عمدت الشركة إلى تنفيذ 4 أنفاق للخدمات على طول المشروع بإجمالي أطوال يصل إلى 14 كلم، وكل نفق مقسم إلى جزأين جزء للكهرباء والآخر للماء والتكييف وجمع النفايات ونحوها، وتعتبر الأنفاق أكثر تنظيما وبديلة عن الدفن المباشر للخدمات والذي يؤثر على الطريق بشكل مباشر. في حين جميع قطع المشروع الاستثمارية والبالغة 205 قطع مربوطة بأنفاق الخدمات حيث يتم سحب الخدمة منها بشكل مباشر، فيما بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية للمشروع 60% .
في المقابل يتضمن المسار محطتين رئيستين هما: محطة مترو مكة (أ) التي تشمل الخط «أ» والخط «ب“، ومحطة مترو مكة «ب» - الخط «ب»، ويصل المسار بين الوجهة والحرم المكي الشريف وباقي أجزاء مكة.
المشروع:
- التعويضات مليار ريال.
- نزع نحو 3626 عقارا.
- بطول نحو 3.6 كلم وعرض 320 م.
- يربط الطرق الدائرية الثلاثة الأول والثاني والثالث بمساحة إجمالية للمشروع 1,250 مليون م2
مسار النقل الترددي:
- يضم 13 نقطة توقف.
- الطاقة الاستيعابية لمباني مواقف السيارات (1، 2، 3، 4) سترتفع إلى 5700 موقف تقريبا عند انتهاء أعمال البنية التحتية.
- 31,087 موقفا ضمن قطع الأراضي ستكون موفرة عند اكتمال تطوير كافة قطع أراضي (مسار).
- مساحة مسار المشاة نحو 150.000 م2.
- سيبلغ عدد المشاة بالمسار المتجهين للحرم الشريف عبر جبل عمر نحو 81,600 شخص في ساعة الذروة.
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