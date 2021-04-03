تنفيذ أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت شركة أم القرى بمشروعها (وجهة مسار) أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط بعمق 40 م أسفل شارع عبدالله عريف بجوار محطة قطار الحرمين السريع بالعاصمة المقدسة، وهي محطة تقاطعية تمثل خطين.

كما عمدت الشركة إلى تنفيذ 4 أنفاق للخدمات على طول المشروع بإجمالي أطوال يصل إلى 14 كلم، وكل نفق مقسم إلى جزأين جزء للكهرباء والآخر للماء والتكييف وجمع النفايات ونحوها، وتعتبر الأنفاق أكثر تنظيما وبديلة عن الدفن المباشر للخدمات والذي يؤثر على الطريق بشكل مباشر. في حين جميع قطع المشروع الاستثمارية والبالغة 205 قطع مربوطة بأنفاق الخدمات حيث يتم سحب الخدمة منها بشكل مباشر، فيما بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية للمشروع 60% .

في المقابل يتضمن المسار محطتين رئيستين هما: محطة مترو مكة (أ) التي تشمل الخط «أ» والخط «ب“، ومحطة مترو مكة «ب» - الخط «ب»، ويصل المسار بين الوجهة والحرم المكي الشريف وباقي أجزاء مكة.

المشروع:







التعويضات مليار ريال.



نزع نحو 3626 عقارا.



بطول نحو 3.6 كلم وعرض 320 م.



يربط الطرق الدائرية الثلاثة الأول والثاني والثالث بمساحة إجمالية للمشروع 1,250 مليون م2



مسار النقل الترددي: