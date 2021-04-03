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«الشؤون البلدية»: مخالفة 864 منشأة وإغلاق 190 

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن فرق الأمانات والبلديات، أجرت أمس الجمعة، جولاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية في مختلف المناطق، إذ بلغ عددها 22,460 جولة، وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع من تفشي فيروس .

ورصدت الأمانات والبلديات، 864 منشأة خالفت تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا وتعددت تلك المخالفات من عدم استخدام مقياس الحرارة وعدم تطبيق التباعد الجسدي.

وأغلقت الأمانات والبلديات خلال الجولات الرقابية أمس الجمعة، 190 منشأة لعدم تقيدها بتطبيق البروتوكولات الصحية من فيروس كورونا.

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