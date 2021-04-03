شكرا لقرائتكم خبر رسم مفاهيم جديدة لتطوير المدن بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت أمانة المنطقة الشرقية مفهوما جديدا لتطوير المدن السعودية لتنافس أفضل المدن العالمية، من خلال أبرز تفاصيل مشاريع (أنسنة المدن) التي يتم العمل عليها حاليا، وتأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير المدن.

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن الأمانة تعمل حاليا على استكمال أعمال الدراسات والتصاميم لتطوير منطقة الخبر الشمالية لتصبح منطقة نموذجية بمفهوم الأنسنة نظرا لأهميتها المستمدة من موقعها المطل على الواجهة البحرية للخبر ولكونها منطقة مركزية جاذبة للأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل حاليا على تطوير الشارع الثالث عشر بالمنطقة المركزية بالدمام، وتطوير الطرق المحورية بحي السلام والتي تربط بين المنطقة المركزية بالدمام ومنطقة الكورنيش فيما يجري العمل على تنفيذ أعمال تطوير الشوارع الداخلية بحي البديع والسلام لتصبح أحياء نموذجية تحقق معايير الأنسنة، إضاف إلى الانتهاء من جميع الدراسات والتصاميم لتطور بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام لتكون محورا تجاريا وترفيهيا يراعي معايير الأنسنة والوصول الشامل.

وأكد أن مشاريع (أنسنة المدن) ستعمل على تحويل مدن المنطقة إلى وجهات حضارية مميزة وجاذبة للسكان والزوار وتحولها إلى وجهات مستقبلية عالية المستوى، لافتا إلى أن الأمانة وضعت معايير عدة لتحديد الأولويات لتطبيق مفهوم الأنسنة بمدن المنطقة، عبر تطوير عدد من المواقع بأهداف تطويرية، تتوافق مع رؤية 2030 وتحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي اشتملت على تعزيز البعد الإنساني من خلال تهيئة المنطقة وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة.