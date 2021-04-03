تسجيل 684 إصابة بكورونا وشفاء 439 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أهمية عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مهيبة بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، منعا لانتشار كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم. وفي السياق نفسه أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 684 حالة مؤكدة وتعافي 439 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6007 حالات منها 761 حالة حرجة.



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