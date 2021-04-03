شكرا لمتابعة خبر عن توجيه عاجل من أمير حائل بشأن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أصدر الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، توجيها عاجلا بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، كما أكد حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.

ونصح أبناء المنطقة والمقيمين بها على المبادرة، بأخذ اللقاحات التي وفرتها الجهات الصحية وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- حرصًا منها على صحة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي.

وقال أمير حائل إن مسؤولية الفرد والمجتمع بالمشاركة مع الجهات الخدمية والأمنية كبيرة تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام التام بالتعليمات الاحترازية والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي مخالفة من أي فرد أو منشأة لا تلتزم بالاحترازات الوقائية اللازمة.

كما شدد على مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون مع أي مخالف وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالأنظمة.